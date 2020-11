See List Of Endsars Promoters Whose Accounts Were Blocked By CBN

See List Of Endsars Promoters Whose Accounts Were Blocked By CBN

IN THE FEDERAL HIGH COURT OF NIGERIA IN THE ABUJA JUDICIAL DIVISION HOLDEN AT ABUJA.

SUIT NO: FHC/ABJ/CS/1384/2020

BETWEEN: GOVERNOR, CENTRAL BANK OF NIGERIA PLAINTIFF/APPLICANT AND

1. BOLATITO RACHAEL ODUALA

2. CHIMA DAVID IBEBUNJOH

3. MARY DOOSE KPENGWA

4. GATEFIELD NIGERIA LIMITED

5. SAADAT TEMITOPE BIBI

6. BASSEY VICTOR ISRAEL

7. WISDOM BUSAOSOWO OBI

8. NICHOLAS IKHALEA OSAZELE

9. EBERE IDIBIE

10. AKINTOMIDE LANRE YUSUF

11. UHUO EZENWANYI PROMISE

12. MOSOPEFOLUWA ODESEYE

13. ADEGOKE PAMILERIN EMMANUEL

14. UMOH GRACE EKANEM

15. BABATUNDE VICTOR SEGUN

16. MULU LOUIS TEGHENAN

17. MARY OSHIFOWORA

18. WINIFRED AKPEVWEOGHENE JACOB

19. VICTOR SOLOMON

20. IDUNU A. WILLIAMS

ORDER

DEFENDANTS! RESPONDENTS

• UPON THE MOTION EXPARTE dated and filed on the 20th day of October, 2020 praying this

Honourable Court for the followin OEFTIF1 U T. FEDE k. BIG A B U

FIDELITY BANK PLC Fidelity Place, 2 Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos;

FIRST BANK NIGERIA PLC 35 Marina Road, Lagos Island, Lagos;

GUARANTY TRUST BANK PLC 635 Akin Adesola Street, Victoria Island, Lagos;

UNITED BANK OF AFRICA PLC, 57, Marina, Lagos Island, Lagos

ZENITH BANK PLC, Plot 84 Ajose Adeogun Street, Victoria Island, Lagos;

, to freeze forthwith all transactions on the 20 Bank Accounts listed hereunder and all other Bank accounts of the Defendants/ Respondents for a period of 90 days pending the outcome of investigation and inquiry currently being conducted by the Central Bank of Nigeria (CBN):-

S/N ACCOUNT NAME BANK ACCOUNT NUMBER

1. BOLATITO RACHEAL ODUALA ACCESS (DIAMOND) BANK 0056412470

2. CHIMA DAVID IBEBUNJOH ACCESS (DIAMOND) BANK 0018717339

3. MARY DOOSE KPENGWA ACCESS (DIAMOND) BANK 0095127429

4. GATEFIELD NIGERIA LIMITED ACCESS BANK 0054676984

5. SAADAT TEMITOPE BIBI ACCESS BANK 0056002465

6. BASSEY VICTOR ISREAL ACCESS BANK 0033974885

7. WISDOM BUSAOSOWO OBI ACCESS BANK 0104333444

8. NICHOLAS IKHALEA OSAZELE ACCESS BANK 0813778046

9. EBERE IDIBIE FIDELITY BANK 6170762033

10. AKINTOMIDE LANRE YUSUF FIRST BANK 3123089369

11. UHUO EZENWANYI PROMISE FIRST BANK 3058030072

12. MOSOPEFOLUWA ODESEYE GUARANTY TRUST,BMK 0120009843

:EFT1FIED RU FEDERAL GH C A 12 I 4

13. ADEGOKE PAMILERIN EMMANUEL GUARANTY TRUST BANK 0156947627

14. UMOH GRACE EKANEM GUARANTY TRUST BANK 0468223384

15. BABATUNDE VICTOR SEGUN UNITED BANK FOR AFRICA 2116708900

16. MULU LOUIS TEGHENAN UNITED BANK FOR AFRICA 2034189995

17. MARY OSH I FOWORA ZENITH BANK 2366811535

18. WINIFRED AKPEVWEOGHENE JACOB ZENITH BANK 2215386546

19. VICTOR SOLOMON ZENITH BANK 2210860478

20. IDUNNU A-WILLIAMS ZENTH BANK 2250970249

72 / 100 Powered by Rank Math SEO

(Visited 11 times, 12 visits today)