See List Of Endsars Promoters Whose Accounts Were Blocked By CBN
IN THE FEDERAL HIGH COURT OF NIGERIA IN THE ABUJA JUDICIAL DIVISION HOLDEN AT ABUJA.
SUIT NO: FHC/ABJ/CS/1384/2020
BETWEEN: GOVERNOR, CENTRAL BANK OF NIGERIA PLAINTIFF/APPLICANT AND
1. BOLATITO RACHAEL ODUALA
2. CHIMA DAVID IBEBUNJOH
3. MARY DOOSE KPENGWA
4. GATEFIELD NIGERIA LIMITED
5. SAADAT TEMITOPE BIBI
6. BASSEY VICTOR ISRAEL
7. WISDOM BUSAOSOWO OBI
8. NICHOLAS IKHALEA OSAZELE
9. EBERE IDIBIE
10. AKINTOMIDE LANRE YUSUF
11. UHUO EZENWANYI PROMISE
12. MOSOPEFOLUWA ODESEYE
13. ADEGOKE PAMILERIN EMMANUEL
14. UMOH GRACE EKANEM
15. BABATUNDE VICTOR SEGUN
16. MULU LOUIS TEGHENAN
17. MARY OSHIFOWORA
18. WINIFRED AKPEVWEOGHENE JACOB
19. VICTOR SOLOMON
20. IDUNU A. WILLIAMS
ORDER
DEFENDANTS! RESPONDENTS
• UPON THE MOTION EXPARTE dated and filed on the 20th day of October, 2020 praying this
Honourable Court for the followin OEFTIF1 U T. FEDE k. BIG A B U
FIDELITY BANK PLC Fidelity Place, 2 Kofo Abayomi Street, Victoria Island, Lagos;
FIRST BANK NIGERIA PLC 35 Marina Road, Lagos Island, Lagos;
GUARANTY TRUST BANK PLC 635 Akin Adesola Street, Victoria Island, Lagos;
UNITED BANK OF AFRICA PLC, 57, Marina, Lagos Island, Lagos
ZENITH BANK PLC, Plot 84 Ajose Adeogun Street, Victoria Island, Lagos;
, to freeze forthwith all transactions on the 20 Bank Accounts listed hereunder and all other Bank accounts of the Defendants/ Respondents for a period of 90 days pending the outcome of investigation and inquiry currently being conducted by the Central Bank of Nigeria (CBN):-
S/N ACCOUNT NAME BANK ACCOUNT NUMBER
1. BOLATITO RACHEAL ODUALA ACCESS (DIAMOND) BANK 0056412470
2. CHIMA DAVID IBEBUNJOH ACCESS (DIAMOND) BANK 0018717339
3. MARY DOOSE KPENGWA ACCESS (DIAMOND) BANK 0095127429
4. GATEFIELD NIGERIA LIMITED ACCESS BANK 0054676984
5. SAADAT TEMITOPE BIBI ACCESS BANK 0056002465
6. BASSEY VICTOR ISREAL ACCESS BANK 0033974885
7. WISDOM BUSAOSOWO OBI ACCESS BANK 0104333444
8. NICHOLAS IKHALEA OSAZELE ACCESS BANK 0813778046
9. EBERE IDIBIE FIDELITY BANK 6170762033
10. AKINTOMIDE LANRE YUSUF FIRST BANK 3123089369
11. UHUO EZENWANYI PROMISE FIRST BANK 3058030072
12. MOSOPEFOLUWA ODESEYE GUARANTY TRUST,BMK 0120009843
:EFT1FIED RU FEDERAL GH C A 12 I 4
13. ADEGOKE PAMILERIN EMMANUEL GUARANTY TRUST BANK 0156947627
14. UMOH GRACE EKANEM GUARANTY TRUST BANK 0468223384
15. BABATUNDE VICTOR SEGUN UNITED BANK FOR AFRICA 2116708900
16. MULU LOUIS TEGHENAN UNITED BANK FOR AFRICA 2034189995
17. MARY OSH I FOWORA ZENITH BANK 2366811535
18. WINIFRED AKPEVWEOGHENE JACOB ZENITH BANK 2215386546
19. VICTOR SOLOMON ZENITH BANK 2210860478
20. IDUNNU A-WILLIAMS ZENTH BANK 2250970249
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