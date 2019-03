*75M DP2 PLATFORM SUPPLY VESSEL (PSV) SALE*

*MV SOPHIA MARIA*

▪IMO: 9664249

▪MMSI: 657100000

▪Call Sign: 5NXI2

▪Flag: Nigeria [NG]

▪AIS Vessel Type: Port Tender

▪Gross Tonnage:2908

▪Deadweight: 3228 t

▪Length Overall x ▪Breadth Extreme: 75m × 17.25m

▪Year Built: 2013

▪Status: Laid up

▪Location of Vessel : Port Harcourt

▪Price: $7M. Insterested buyers of the PSV should contact me on Tel/whatsapp : 08037191728

