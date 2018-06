Checkout Sort Codes of GTBank Branches in Nigeria

This is information is certainly for Gtbank customers and non alike who do a lot of online money transfer, they must have one time been asked to provide their bank’s sort code before the transaction can be completed.

This piece is aimed at providing the sort codes of Guaranty Trust Bank (GTBank) Plc branches nationwide.A sort code, which is a six-digit number, identifies both the bank and the branch where the account is held. It is a code used to route money transfers between banks.

In our subsequent posts, we would provide sort codes of other banks operating in the country.

S/N BANK STATE BRANCH SORT CODE 1 GUARANTY TRUST BANK PLC ABIA ABA, ABA-OWERRI RD 058-235212 2 GUARANTY TRUST BANK PLC ABIA ABA, PORT HARCOURT ROAD 058-235225 3 GUARANTY TRUST BANK PLC ABIA UMUAHIA 058-237016 4 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA , WUSE II 058-083228 5 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, AREA 11 GARKI 058-083257 6 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, ADETOKUNBO ADEMOLA CRESCENT 058-083299 7 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, GARKI 058-083215 8 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, GWAGWALADA 058-083244 9 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, KUBWA 058-083273 10 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, MAITAMA 058-083231 11 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, NATIONAL ASSEMBLY 058-083260 12 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ABUJA, ULO PLAZA,WUSE ZONE 5 058-083309 13 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA AMINU-KANO ABUJA 058-083286 14 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA ASOKORO 058-083956 15 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA CADASTRAL ZONE,CBD ABUJA 058-083969 16 GUARANTY TRUST BANK PLC ABUJA KAURA NAMODA 058-083972 17 GUARANTY TRUST BANK PLC ADAMAWA MUBI 058-098213 18 GUARANTY TRUST BANK PLC ADAMAWA YOLA 058-093616 19 GUARANTY TRUST BANK PLC ADAMAWA YOLA 058-093629 20 GUARANTY TRUST BANK PLC AKWA IBOM UYO 058-015513 21 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA AWKA 058-027116 22 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA NNEWI 058-025817 23 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA ONITSHA 058-025118 24 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA ONITSHA, NEW MARKET 058-025121 25 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA BRIDGE HEAD 058-025134 26 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA OLD CEMENTRY ROAD 058-025118 27 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA NNAMDI AZIKWE UNIVERSITY 058-027129 28 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA NNAMDI AZIKWE UNIVERSITY, AWKA 058-017126 29 GUARANTY TRUST BANK PLC ANAMBRA ONITSHA III – BRIDGE HEAD 058-025139 30 GUARANTY TRUST BANK PLC BAUCHI BAUCHI 058-036013 31 GUARANTY TRUST BANK PLC BAUCHI BAUCHI, AZARE 058-036026 32 GUARANTY TRUST BANK PLC BAYELSA YENAGOA 058-325410 33 GUARANTY TRUST BANK PLC BENUE MAKURDI 058-053818 34 GUARANTY TRUST BANK PLC BORNO MAIDUGURI 058-063413 35 GUARANTY TRUST BANK PLC BORNO MAIDUGURI, MONDAY MARKET ROAD 058-063426 36 GUARANTY TRUST BANK PLC BORNO UMTH,MAIDUGURI 058-063433 37 GUARANTY TRUST BANK PLC CROSS RIVER CALABAR 058-075618 38 GUARANTY TRUST BANK PLC CROSS RIVER IKOM 058-077412 39 GUARANTY TRUST BANK PLC DELTA AIRPORT ROAD, WARRI 058-244151 40 GUARANTY TRUST BANK PLC DELTA ASABA 058-244135 41 GUARANTY TRUST BANK PLC DELTA SAPELE 058-247310 42 GUARANTY TRUST BANK PLC DELTA WARRI 058-244119 43 GUARANTY TRUST BANK PLC DELTA DELSU ABRAKA 058-094178 44 GUARANTY TRUST BANK PLC EBONYI ABAKALIKI 058-335918 45 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO AUCHI 058-447615 46 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN V – IKPOBA HILLS 058-044254 47 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN, AKPAKPAVA 058-044238 48 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN, EKENWAN RD 058-044241 49 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN, SAPELE ROAD 058-044128 50 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN, USELU 058-044225 51 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO BENIN 058-044267 52 GUARANTY TRUST BANK PLC EDO EKPOMA 058-244274 53 GUARANTY TRUST BANK PLC EKITI ADO-EKITI 058-184619 54 GUARANTY TRUST BANK PLC EKITI EKSU 058-184444 55 GUARANTY TRUST BANK PLC EKITI EKITI 058-034442 56 GUARANTY TRUST BANK PLC ENUGU ENUGU, OGUI ROAD 058-255315 57 GUARANTY TRUST BANK PLC ENUGU ENUGU, RANGERS 058-255328 58 GUARANTY TRUST BANK PLC ENUGU NSUKKA 058-257517 59 GUARANTY TRUST BANK PLC FCT APO 058-083930 60 GUARANTY TRUST BANK PLC FCT JABI 058-083943 61 GUARANTY TRUST BANK PLC GOMBE GOMBE 058-036217 62 GUARANTY TRUST BANK PLC IMO OKIGWE 058-105931 63 GUARANTY TRUST BANK PLC IMO ORLU 058-105928 64 GUARANTY TRUST BANK PLC IMO OWERRI 058-105711 65 GUARANTY TRUST BANK PLC IMO OWERRI 2 058-105724 66 GUARANTY TRUST BANK PLC JIGAWA DUTSE 058-266511 67 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA KADUNA 058-113114 68 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA KADUNA 4 (BARNAWA) 058-113143 69 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA KADUNA, KANO ROAD 058-113130 70 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA KADUNA, NNAMDI AZIKWE 058-113127 71 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA ZARIA 058-118119 72 GUARANTY TRUST BANK PLC KADUNA NDA KADUNA 058-113156 73 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO 058-123010 74 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO, BACHIRAWA RD 058-123049 75 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO, BELLO ROAD 058-123036 76 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO, WAPA 058-123052 77 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO, ZARIA RD 058-123023 78 GUARANTY TRUST BANK PLC KANO KANO 058-123065 79 GUARANTY TRUST BANK PLC KATSINA KATSINA 058-133916 80 GUARANTY TRUST BANK PLC KEBBI BIRNIN KEBBI 058-276116 81 GUARANTY TRUST BANK PLC KOGI LOKOJA 058-286410 82 GUARANTY TRUST BANK PLC KOGI OBAJANA 058-288311 83 GUARANTY TRUST BANK PLC KOGI OKENE 058-288418 84 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA ILORIN 058-144439 85 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA ILORIN GRA 058-144426 86 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA ILORIN, UNITY ROAD 058-144413 87 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA OFFA 058-144714 88 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA KWARA POLY 058-144468 89 GUARANTY TRUST BANK PLC KWARA UNILORIN 058-144455 90 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ABULE EGBA 058-152489 91 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ADENIYI JONES 058-152434 92 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ADEOLA ODEKU 058-152094 93 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ADETOKUNBO ADEMOLA 058-152146 94 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS AJAH 058-152272 95 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS AJOSE ADEOGUN 058-152502 96 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS AKIN ADESOLA 058-152052 97 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS AKOWONJO 058-152366 98 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ALABA 058-152560 99 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ALAUSA 058-152340 100 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ALLEN 058-152023 101 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS AMUWO ODOFIN 058-152599 102 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ANTHONY 058-152298 103 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS APAPA, BURMA ROAD 058-152515 104 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS APAPA, COMMERCIAL RD 058-152049 105 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS APAPA, CREEK ROAD 058-152188 106 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ASPAMDA 058-152078 107 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS BANK ANTHONY 058-152065 108 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS BAYO KUKU 058-152586 109 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS BROAD ST 058-152036 110 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS CATHOLIC MISSION 058-152243 111 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS CBD ALAUSA 058-152612 112 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS CHEVRON DRIVE 058-152405 113 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS COMPUTER VILLAGE,IKEJA 058-152573 114 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS DIYA GBAGADA 058-152528 115 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS EGBEDA, IDIMU RD 058-152450 116 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS FESTAC 058-152269 117 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IBAFO 058-152201 118 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IDI-ORO 058-152418 119 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IDUMOTA 058-152421 120 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKORODU 058-152324 121 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKORODU 058-152625 122 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKOSI 058-152230 123 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKOYI 058-152081 124 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKOYI 2 058-152531 125 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ILUPEJU 058-152104 126 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ISOLO 058-152379 127 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ISOLO, AIRPORT ROAD 058-152227 128 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS KETU 058-152395 129 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LASU 058-152544 130 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LAWANSON 058-152557 131 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LEKKI 058-152159 132 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LUTH 058-152308 133 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MAGODO 058-152638 134 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ITIRE 058-152641 135 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MARINA 058-152162 136 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MATORI 058-152447 137 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MOLONEY 058-152463 138 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MUSHIN 058-152256 139 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OBA AKRAN 058-152120 140 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OBA AKRAN, BERGERPAINTS 058-152382 141 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OGBA 058-152175 142 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OJODU 058-152492 143 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OJUELEGBA 058-152311 144 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OKE-ARIN 058-152476 145 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OKOTA 058-152337 146 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ONIPANU 058-152353 147 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OPEBI 058-152214 148 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OREGUN 058-152117 149 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS PLAZA 058-152010 150 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ST GREGORY 058-152609 151 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS BODE THOMAS 1 058-152133 152 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS BODE THOMAS 2 058-152670 153 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS TIAMIYU SAVAGE 058-152285 154 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS YABA 058-152191 155 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS PLURAL HOUSE 058-152654 156 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKOTA 058-152696 157 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IKOTUN BRANCH 058-152706 158 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS WESTERN AVENUE 058-152683 159 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS CELE – IJESHA 058-152719 160 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ABULE EGBA 2 058-023266 161 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS APAPA, DUOLLA ROAD 058-152883 162 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS EGBE ROAD 058-152845 163 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS FESTAC 2 058-152777 164 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS INTL AIRPORT RD 2 058-152722 165 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IPAJA 058-152764 166 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LASPOTECH 058-152829 167 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS MASHA 058-153006 168 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS OGBA 2 058-152942 169 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS ORILE COKER 058-152748 170 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS UNILAG 058-152751 171 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS IJU 058-152890 172 GUARANTY TRUST BANK PLC LAGOS LAUTECH 058-199112 173 GUARANTY TRUST BANK PLC NASARAWA KARU 058-206911 174 GUARANTY TRUST BANK PLC NASARAWA LAFIA 058-206814 175 GUARANTY TRUST BANK PLC NIGER KONTAGORA 058-168017 176 GUARANTY TRUST BANK PLC NIGER MINNA 058-163711 177 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN ABEOKUTA 058-174218 178 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN ABEOKUTA, ASERO 058-179077 179 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN ABEOKUTA, UNAAB 058-179064 180 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN AGBARA 058-179080 181 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN IJEBU ODE 058-179048 182 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN OOU AGO-IWOYE,OGUN STATE 058-174144 183 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN SAGAMU 058-179035 184 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN SANGO OTTA 058-174810 185 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN RCCG 058-179129 186 GUARANTY TRUST BANK PLC OGUN BABCOCK 058-174823 187 GUARANTY TRUST BANK PLC ONDO AKURE 058-184318 188 GUARANTY TRUST BANK PLC ONDO FUTA 058-184321 189 GUARANTY TRUST BANK PLC ONDO ONDO 058-184334 190 GUARANTY TRUST BANK PLC OSUN ILE-IFE 058-294910 191 GUARANTY TRUST BANK PLC OSUN ILESA 058-299012 192 GUARANTY TRUST BANK PLC OSUN O.A.U ILE-IFE 058-294923 193 GUARANTY TRUST BANK PLC OSUN OSOGBO 058-294512 194 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, APATA 058-194049 195 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, BODIJA 058-194023 196 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, CHALLENGE 058-194065 197 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, DUGBE 058-194010 198 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, MOKOLA 058-194052 199 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO IBADAN, RING ROAD 058-194036 200 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO OGBOMOSO 058-199028 201 GUARANTY TRUST BANK PLC OYO OYO 058-199057 202 GUARANTY TRUST BANK PLC PLATEAU JOS, AHMADU BELLO WAY 058-203325 203 GUARANTY TRUST BANK PLC PLATEAU JOS, JENGRE ROAD 058-203312 204 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS BONNY ISLAND 058-217214 205 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT, ABA RD 058-215025 206 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT, AZIKIWE RD 058-215041 207 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT, EAST WEST RD 058-215054 208 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT, INDUSTRIAL LAYOUT 058-215070 209 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT, SHELL RA 058-215038 210 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOURT,TRANS AMADI 058-215012 211 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOUT, IKWERRE ROAD 058-215067 212 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS PORTHARCOUT, NTA ROAD MGBUOBA 058-215083 213 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS NAOC 058-215096 214 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS RVSG Secretariat 058-215944 215 GUARANTY TRUST BANK PLC RIVERS ABA ROAD PH E-BRANCH (Reports to 502) 058-023600 216 GUARANTY TRUST BANK PLC SOKOTO SOKOTO 058-223512 217 GUARANTY TRUST BANK PLC SOKOTO SOKOTO, MAIDUGURI ROAD 058-223525 218 GUARANTY TRUST BANK PLC SOKOTO USMAN DAN FODIO 058-223538 219 GUARANTY TRUST BANK PLC TARABA JALINGO 058-306617 220 GUARANTY TRUST BANK PLC TARABA WUKARI 058-308518 221 GUARANTY TRUST BANK PLC YOBE DAMATURU 058-316717 222 GUARANTY TRUST BANK PLC ZAMFARA GUSAU 058-326312

