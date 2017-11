The National Youth Service Corps (NYSC) scheme was created in a bid to reconstruct, reconcile and rebuild the country after the Nigerian Civil war.

The National Youth Service Corps (NYSC), has its head office situated in Abuja and offices in the 36 states of Nigeria.

If you are a member of the National Youth Service Corps (NYSC) and finding it difficult traveling down to Abuja sort out deployment and other related issues? don’t look far because below is the contact addresses and phone numbers of NYSC Secretariats in the 36 States Of Nigeria.

The National Youth Service Corps NYSC Head Office Address is situated at Plot 416, Tigris Cresent, Off Aguiyi Ironsi Street, Maitama, PMB 138, Garki, Abuja.

Find Addresses of All NYSC Secretariats in Nigeria Below:

ABIA NYSC Secretariat:

St. Finbarr’s Road

P.M.B 7225, Umuahia

Tel: 08033908159

Email: nyscabia2013@gmail.com

ADAMAWA NYSC Secretariat

Fed. Govt. Secretariat

P.M.B 2252, Jimeta-Yola

Tel: 08027656766

Email: adamawanysc@yahoo.com

AKWA IBOM NYSC Secretariat

Federal secretariat

P.M.B 1087, Uyo

Tel: 08033364820

Email: nysc_akwaibom@yahoo.com, nyscakwaibom13@gmail.com

ANAMBRA NYSC Secretariat

12 Okpora Street

P.M.B 4042, Amawbia,Awka

Tel: 08164928174

Email: anambranysc@gmail.com

BAUCHI NYSC Secretariat

Turaki Abdu Road, Fadamar Mada.

PMB 85, Bauch, Bauchi State.

Tel: 08035826100

Email: nyscsectbauchi@gmail.com

BAYELSA NYSC Secretariat

Block 7, Flat 1-4 Phase II, Civil Service/ FRSC Road , Yenogoa

Tel: 08035509109

Email: nyscbayelsastate@gmail.com

BENUE NYSC Secretariat:

Railway Bye-pass

P.M.B 2358, Makurdi

Tel: 08034503113

Email: nyscbenue@gmail.com,nyscbenue@yahoo.com

BORNO NYSC Secretariat:

Kashim Ibrahim Road

P.M.B 1124, Maiduguri

Tel: 08034362657

Email: statenyscborno@yahoo.com

CROSS RIVER NYSC Secretariat

KM 5,Muritala Muhamed Way Ikot Ansa

PMB 1148, Calabar

Tel: 07068249950

Email: coordnysccrs@hotmail.com

DELTA NYSC Secretariat

Federal Secretariat

P.M.B 5004, Asaba

Tel: 08065813245

Email: nyscdelta@yahoo.com

EBONYI NYSC Secretariat:

17 Nkwerre Street

G.R.A, Abakaliki

Tel: 08036661252

Email: nysc.ebonyi@yahoo.com

EDO NYSC Secretariat:

2 Red Cross Road off Ikpokpan Road, off Sapele Road, GRA Benin City

Tel: 08022729750

Email: nysc_edo@yahoo.com

EKITI NYSC Secretariat:

Kilometer 2, Iyin Road

P.M.B 5302, Ado Ekiti

Tel: 08037752927

Email: ekitikopamails@yahoo.com

ENUGU NYSC Secretariat

2 Abakaliki Road G.R.A

P.M.B 1293, Enugu

Tel: 08038080871

Email: nysc.enugu@yahoo.com

FCT (ABUJA) NYSC Secretariat:

No. 25 Ndola Crescent, off Michael Okpara Street (opposite Ibro Hotel) Zone 5, Wuse, Abuja.

Tel: 08035399787.

Email: fctnysc@yahoo.com

GOMBE NYSC Secretariat:

along F.M.C/ Ashaka Road,

P.M.B. 036, Gombe,Gombe State.

Tel: 08033740559.

Email: gombe.nysc@yahoo.com

IMO NYSC Secretariat:

Mbano Street Aladinma Housing Estate, Owerri

Tel: 08035480543.

Email: nyscimo2@yahoo.com

JIGAWA NYSC Secretariat

Kigawa Road,

P.M.B 7049, Dutse.

Tel: 08033120599.

Email: nyscjigawa@yahoo.com

KADUNA NYSC Secretariat:

Unguwa Rimi

P.M.B 2201, Kaduna

Tel: 08037012504

Email: nysckadunasec@gmail.com

KANO NYSC Secretariat

Gwarzo Road

P.M.B 3137, Kano

Tel: 08069465275, 08056707302

Email: nysckano@yahoo.com, nysckano@gmail.com

KATSINA NYSC Secretariat

Federal Secretariat Complex Katsina.

P.M.B 2034, Katsina

TEL: 08037612007.

Email: nysckt@gmail.com

KEBBI NYSC Secretariat

4 Patrick Aziza Road

P.M.B 1043, Birnin Kebbi

Tel: 08064126789.

Email: nysckebbistate@yahoo.com

KOGI NYSC State Secretariat

Lokoja- Okene Road Lokongoma Phase 1,

P.M.B. 1046, Kogi State.

Tel: 08023630991.

Email: nysckogistate@gmail.com

KWARA NYSC Secretariat:

Ahmadu Bello Way

P.M.B 1512, Ilorin

Tel: 07030274911.

Email: nysckwarastate@gmail.com

LAGOS NYSC Secretariat:

Old Census Office Babs Animashun Street , Surulere Lagos

Tel: 08036777000.

Email: nysclagos@gmail.com

NASSARAWA NYSC Secretariat:

26 Makurdi Road

P.M.B 31, Lafia

Tel: 08035954411

Email: nysc_nasarawa@yahoo.com

NIGER NYSC Secretariat

Bosso Road

P.M.B 83, Minna

Tel: 07032804963.

Email: nyscnigerstate@yahoo.com

OGUN NYSC Secretariat

Fed. Govt. Secretariat

P.M.B 2093, Abeokuta

Tel: 08162761900.

Email: nysc_ogun@yahoo.com

ONDO NYSC Secretariat

Fed. Govt. Secretariat Complex

P.M.B 718, Akure

Tel: 08055949808.

Email: ondostatenysc@yahoo.com

OSUN NYSC Secretariat

New Ikirun road

P.M.B 4370, Oshogbo

Tel: 08036142478.

Website: www.nyscosun.org

Email: nyscosunstate@hotmail.com

OYO NYSC Secretariat:

Former 2, Mech. Drive

P.M.B 5500, Ibadan

Tel: 08034057996

Email: oyonysc@gmail.com

PLATEAU NYSC Secretariat:

Old Miango Road, Kufan Opp.Chindi Hotel,

P.M.B 2258, Jos.

Tel: 08033581133

Email: plateauofficialnysc@gmail.com

RIVERS NYSC Secretariat:

40 Ikwerre Road

P.M.B 5210, Port Harcourt

Tel: 08033384547

Email: nyscriversstate@gmail.com

SOKOTO NYSC Secretariat Birnin Kebbi Road , Sokoto

Tel: 08027820338.

Email: nyscsokotostate@gmail.com

TARABA State Secretariat:

NYSC Secretariat 118 Hammaruwa way,

PMB 1058 Jalingo, Taraba State.

Tel: 08036465379.

Email: nysctarabastate@gmail.com

YOBE NYSC Secretariat State secretariat

Phase 1 ,

P.M.B 1026, Damaturu

Tel: 08082056136.

Email: nyscyobe13113@gmail.com

ZAMFARA NYSC Secretariat:

Sokoto Road , Gada Biyu

P.M.B 1026, Gusau

Tel: 08035601633.

Email: nysc_zamfara@yahoo.com

