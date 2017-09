The inefficiency of The Nigerian Postal Services (NIPOST) in mail delivery services in Nigeria has created opportunity for some wise investors to set up private Courier companies in Nigeria.

So if you are searching for Licensed or Registered Courier companies in Nigeria to do safe mail delivery business with please checkout the list below.List Of Licensed Courier Companies In Nigeria

Courier Companies

1 A.M. COURIERS LTD.

2 ABC (ASSOCIATED BUS COMP.) LTD.

3 ABEX EXPRESS

4 ABIA LINE COURIER

5 ABITEX EXPRESS

6 ABUA INVESTMENT

7 ABUNDANT MERCY COURIER

8 ADVANCE INT’L. MERCHANTS LTD.

9 AERO CONTRACTORS

10 AGOFURE NIG. LTD.

11 AIRBORNE EXPRESS

12 AKRO EXPRESS

13 AL-DAWOOD AGENCY

14 AMAZING GRACE COURIER LTD.

15 AMC &C EXPRESS

16 APK EXPRESS SERVICES

17 ARMORED TECHNOLOGIES & SYSTEMS LTD.

18 ARROWHEAD COURIER LTD.

19 ASKOL NIG. LTD.

20 BAKSFOT MANAGEMENT & FIN. SERVICE

21 BARNET LOGISTICS LTD.

22 BEMS COURIER

23 BEN COURIER

24 BENOP COURIERS LTD.

25 BEST COURIER LTD.

26 BESTLINK

27 BETA COURIER SERVICES LTD.

28 BETKEY INT’L., VENTURES LTD.

29 BLUE MARINE EXPRESS

30 BOWILL ERRANDS NIG. LTD.

31 BRIGHT EMINENT EXPRESS

32 BRUNO COURIER SERVICES (NIG) LTD.

33 BUSINESS MAIL EXPRESS LTD.

34 CANDID CARE COURIERS LTD.

35 CARGO ZEAL TECHNOLOGIES

36 CAXTONJOE NIG. LTD.

37 CENOK EXPRESS

38 CENOUXS EXPRESS

39 CENTRAL LOGISTICS & SUPPORT SERVICES LTD.

40 CFL GLOBAL EXPRESS LIMITED

41 CHASE EXPRESS SERVICES LTD.

42 CHRISNAK GLOBAL EXPRESS LTD.

43 CITIRUN EXPRESS SERVICES LTD.

44 CITY LINK COURIER LIMITED

45 CITY ERRANDS

46 CITY GATE COURIERS LTD.

47 CITY MESSENGERS

48 CITYFLEX EXPRESS LTD.

49 CLEVELAND & MARGATED LTD.

50 CONSOLIDATED MOVES NIG. LTD.

51 CORPORATE MESSENGERS

52 COURIER MASTERS

53 CRESEADA INTERNATIONAL

54 CROSS COUNTRY COURIER

55 CTN EXPRESS

56 CYSANTHEL CHIHIL VENTURES

57 D H L

58 DANZAS EXPRESS SERVICES

59 DATOL EXPRESS COURIER SERVICE

60 DAUDEEN COURIER

61 DAWN COURIER SERVICES LTD.

62 DE JETMIL COURIER LTD.

63 DEBUK COURIER

64 DELIVERY NETWORK LTD.

65 DELTA LINE COURIER

66 DENCA GLOBAL COURIER SERVICES

67 DER KURIER

68 DIAMONWORTH GLOBAL ASSOCIATE

69 DIRECT MESSAGES & SERVICE

70 DOCUMENTS & PARCEL

71 DONCHRIS INTEGRATED NETWORKS LTD.

72 DOVE LINK NIG. LTD.

73 D-PEAK EXPRESS

74 DVG PEARL LOGISTICS LTD.

75 DVIRG EXPRESS LTD.

76 EBONY LOGISTIC

77 EDO LINE

78 EDS EXPRESS LTD.

79 EKESON PARCEL SERVICE

80 ERANDAS NIG. LTD.

81 ERRAND EXPRESS

82 ESPN LOGISTICS & COURIER

83 EUROPEAN ALL FREIGHT LTD.

84 EVERGREEN WORLDWIDE

85 EXPRESS BAGS LIMITED

86 EXPRESS DELIVERY SERVICE

87 EXPRESS GENERAL LOGISTICS NIG. LTD.

88 EXPRESS PARCEL NETWORK LTD.

89 EZEX COURIER SERVICES LTD.

90 FAST EXPRESS COURIERS

91 FAST DOCUMENTS LTD.

92 FAST MAIL LTD.

93 FASTLINK COURIER

94 FEATWAYS COURIER FREGHT SERVICES LTD.

95 FENWAY COURIER

96 FIRST CHOICE COURIER

97 FIRST COURIER SERVICES LIMITED

98 FIRSTPOST EXPRESS DELIVERY SERVICES LTD.

99 FLASH DELIVERIES LTD.

100 FLEET COURIER LIMITED

101 FOCUS EXPRESS NIG. LTD.

102 FREEFLOW EXPRESS SERVICES LTD.

103 FUNECOLINKS TRANSPORT & COURIER SERVICES

104 GAL EXPRESS

105 GLO SYNERGY INTEGRATED SERVICES LTD.

106 GLOBAL APEX LOGISTICS LTD.

107 GLOBAL EXPRESS

108 GLOBAL PARCEL SERVICE

109 GLOBALPORT EXPRESS LOGISTICS LTD.

110 GLOBE LINK EXPRESS

111 GOKESON COURIER

112 GOLDEN DOVE INVESTMENT LTD.

113 GRAND PARCELS & SERVICES LTD.

114 GRAYLINK EXPRESS

115 GULF AGENCY & SHIPPING

116 HIGHSPEED COURIER SERVICES LTD.

117 HISPARRON COURIER SERVICES

118 I A S

119 IAT COURIER SERVICE

120 IFEX WORLDWIDE COURIER

121 IMPEX WORLDWIDE LTD.

122 INTERCONTINENTAL COURIER

123 INTERNATIONAL EXPRESS LOGISTICS SERVICES LTD.

124 IOSA LINK INTERNATIONAL

125 IZU COURIER

126 KALSAID NIGLTD.

127 KOMAS COURIER LTD.

128 KSP SHIPPING & LOGISTICS LTD.

129 KTA FREIGHT SERVICE

130 LEAD EXPRESS COURIER SERVICES LTD.

131 LEADER COURIER SERVICE LTD.

132 LEKOW ASSOCIATES

133 LENAT CARGO SERVICE

134 LEYMAN EXPRESS LTD.

135 LORDSGATE COURIER

136 MACDON EXPRESS COURIER LTD.

137 MACE COURIER LTD.

138 MAIL IMPEX GLOBAL RESOURCES LTD.

139 MAS GLOBAL EXPRESS LOGISTICS

140 MATT-BIM COURIER

141 MDS LOGISTICS

142 MERCURY COURIER SERVICES

143 MERIDIAN FREIGHT SERVICE

144 MESKANA DAY BY DAY TRANSACTIONS LTD.

145 METROPOL COURIER

146 MIGFO EXPRESS COURIER FREIGHT

147 MONTESINES LTD.

148 MURPHY COURIER SERVICE

149 MUTUAL EXPRESS

150 NEDLINK COURIER

151 NETWAYS EXPRESS LTD.

152 NEURON EXPRESS DELIVERIES

153 NIMPEX CARGOES & COURIER SERVICE LTD.

154 NIPOST EMS SPEEDPOST

155 NSIK EXPRESS DELIVERY COMPANY LTD.

156 OASIS EXPRESS MAIL

157 ODA COURIER SERVICES

158 ODALO EXPRESS COURIER

159 OLEX EXPRESS SERVICES LTD.

160 OVERSEAS COURIER SERVICES

161 PAB-ROYAL EXPRESS

162 PANALPINA EXPRESS

163 PARCEL FORCE

164 PEACE EXPRESS SERVICES LTD.

165 PEAK EXPRESS

166 PIONEER EXPRESS

167 PREMIER COURIER SERVICES LTD.

168 PRIME EXPRESS LTD.

169 PRIORITY EXPRESS

170 PROMPT DELIVERY SERVICES (PDS)

171 PROMPT LOGISTICS

172 PRUDENT PARCEL SERVICES LTD.

173 PTL COURIER LTD.

174 QUADRAL EXPRESS LTD.

175 QUALITY EXPRESS LTD.

176 RAN PARCEL SERVICE

177 REDLINE NIG. LTD.

178 REDSTAR EXPRESS

179 RELIANCE COURIER

180 RICH-CRYSTAL NIGERIA LIMITED

181 RML LOGISTICS LTD.

182 ROADMARKS NIG. LTD.

183 ROWSY INTERNATIONAL LTD.

184 ROYAL COURIER SERVICE

185 ROYAL LINK EXPRESS LTD.

186 ROYALWAYS EXPRESS COURIER SERVICES

187 S D V EXPRESS

188 SAM IMAN COURIER SERVICE LTD.

189 SAMM-PATT NIG. LTD.

190 SAY MIGHTY

191 SERVICE SOLUTIONS LTD.

192 SIMBUKE COURIER LTD.

193 SKYHIGH EXPRESS NIG. LTD.

194 SKYLAND EXPRESS LTD.

195 SOUCHE PARCEL SERVICE

196 SPEED EXPRESS COURIER LTD.

197 SPEEDMARK COURIER

198 STANDARD DELIVERY SERVICE

199 STAR COURIER

200 STARLITE COURIER EXPRESS (NIG) LTD.

201 SUNRISE CARRIERS

202 SUPREME COURIER SERVICE LTD.

203 SUPREX COURIER

204 SUVEX DELIVERY SERVICE

205 SWIFT COURIER

206 T. B. COURIER

207 T. S. INVESTMENT

208 THANET DELIVERIES

209 TIDE EXPRESS LINK LTD.

210 TIME COURIER

211 TINEX COURIER LTD.

212 TOLTIMA COURIER

213 TOTAL EXPRESS DELIVERY

214 TQS EXPRESS LTD.

215 TRADEWAYS EXPRESS

216 TRANEX COURIER

217 TRANS CITIS LOGISTICS LTD.

218 TRANS-CITY MESSENGERS LTD.

219 TRANSCONTINENTAL EXPRESS

220 TRANSROYAL COURIER

221 TRIUMPH LOGISTICS AND SERVICES

222 TROPEX WORLDWIDE EXPRESS

223 TRUST SPEED EXPRESS

224 UK AIL COURIER LTD.

225 UNION EXPRESS LTD

226 UNITED COURIER

227 UNITED PARCEL SERVICE (UPS)

228 UNIVERSE COURIER

229 VALUE COURIERS NIG. LTD.

230 VICTORY DELIVERY SERVICE

231 VILEN WORLDWIDE FREIGHT LTD.

232 VITESSE COURIER

233 WADOYE EXPRESS

234 WORLDWIDE EXPRESS LOGISTICS LTD.

235 XPRESS PARTNERS

236 ZENITH CAREX EXPRESS COURIER SERVICES

237 ZION EXPRESS

(Visited 10 times, 1 visits today)